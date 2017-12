Übertragung von Rechten an Leser-Beiträgen

publiziert: Donnerstag, 7. Sep 2017 / 11:42 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 9. Nov 2017 / 16:20 Uhr

Mit der Zur-Verfügung-Stellung seines Beitrags (Bild/Text/Film/Ton usw.) räumt der Leser der VADIAN.NET AG alle Rechte ein, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung und Abrufbarmachung auf jede erdenkliche Art, in jedem bekannten und noch nicht bekannten Medium, zur Gänze und in Teilen, in unbearbeiteter oder auf welche Art auch immer bearbeiteten Form.