Sika steigert Gewinn bei schwächerem Umsatz

Zwischen Januar und Ende September verdiente Sika unter dem Strich 338,2 Millionen Franken, wie das in Baar ansässige Unternehmen am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Beim Umsatz macht allerdings der starke Franken dem Unternehmen nach wie vor zu schaffen: Er sank um 1,9 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Franken. Kompensiert wurde dies aber unter anderem durch niedrige Rohstoffpreise.

In Lokalwährungen verzeichnete Sika indes in allen Regionen - teilweise dank Übernahmen - ein meist beachtliches Wachstum (total: +5,5 Prozent). Starke Resultate zeigten laut Sika-Communiqué vor allem die Schwellenländer. Den Wachstumskurs setzte Sika mit Investitionen in acht neue Fabriken und die Gründung dreier neuer Landesgesellschaften fort.

Streit unter Erben



Weiter schwelt der Streit um die Kontrolle beim Baustoffhersteller zwischen den Erben der Firmengründer und dem Management. Vor bald einem Jahr gab die Erbenfamilie bekannt, ihre Sika-Aktien und damit die Kontrolle über das Unternehmen an den französischen Saint-Gobain-Konzern verkaufen zu wollen.

Dagegen wehren sich einerseits die Sika-Führung, anderseits aber auch andere Aktionäre. Entschieden werden dürfte der Streit auf dem juristischen Parkett; es laufen mehrere Gerichtsverfahren. Die Erbenfamilie verfügt mit 16 Prozent Kapitalanteil an Sika über eine Stimmenmehrheit.

(sda)