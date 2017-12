Bauchemie-Konzern breitet sich aus

Sika eröffnet neue Fabriken in Südostasien

publiziert: Dienstag, 9. Feb 2016 / 11:32 Uhr

Zürich - Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika eröffnet zwei neue Fabriken in Südostasien. Sowohl in Myanmar als auch in Kambodscha wurde ein neues Produktionswerk für Betonzusatzmittel errichtet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.