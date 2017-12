LafargeHolcim tauscht Finanzchef aus

Aebischer werde neue Herausforderungen ausserhalb der Gruppe wahrnehmen, teilte LafargeHolcim am Montag mit. Der Wechsel sei von Konzernchef Eric Olsen herbeigeführt worden, der Verwaltungsrat unterstütze den Entscheid, sagte LafargeHolcim-Sprecher Peter Stopfer der Nachrichtenagentur sda. Solche Wechsel seien in einer Umbauphase üblich.

Der 55-jährige Niederländer Wirahadiraksa arbeitet seit 1987 in verschiedenen Positionen beim Elektronikkonzern Philips, seit 2011 als Finanzchef. «Ron verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Transformation von Geschäftsmodellen, bei der Steigerung der Performance und der Wertschöpfung», wird LafargeHolcim-Chef Olsen in der Mitteilung zitiert.

(sda)