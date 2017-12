In der Romandie

Implenia zieht mehrere Grossaufträge an Land

publiziert: Freitag, 11. Mrz 2016 / 09:18 Uhr

Bern - Der grösste Schweizer Baukonzern Implenia hat in der Romandie mehrere Infrastrukturaufträge im Umfang von insgesamt knapp 73 Millionen Franken an Land gezogen. In einem Auftrag geht es um Tiefbauarbeiten am Genfer Flughafen zur Erweiterung eines Terminals.