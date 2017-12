Bernard Fontana wechselt den Posten

Holcim-Chef wird neuer Areva-Chef

publiziert: Donnerstag, 30. Jul 2015 / 15:37 Uhr

Paris - Der ehemalige Konzernchef des Zementkonzerns Holcim, Bernard Fontana, heuert beim französischen Areva-Konzern an. Fontana übernimmt dort per 1. September die Position des Präsidenten und Konzernchefs, wie der angeschlagene Atomkraftwerkbauer am Donnerstag mitteilte.