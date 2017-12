Hans-Ulrich Meister soll Implenia-Präsident werden

An der nächsten Generalversammlung am 22. März solle Meister in das Amt gewählt werden, teilte Implenia am Montag mit. Der Implenia Verwaltungsrat freue sich, dass er mit Hans-Ulrich Meister eine «dynamische Führungspersönlichkeit» als Kandidaten gewinnen konnte, heisst es in der Mitteilung.

Der Schweizer mit Jahrgang 1959 war bis letzten Oktober Leiter des Schweizer Geschäfts und der weltweiten Vermögensverwaltung bei der Credit Suisse. Ein paar Monate nach dem Amtsantritt des neuen Chefs Tidjane Thiam musste er die Bank verlassen. Vor seiner Zeit bei der Credit Suisse war Meister auch für die UBS tätig gewesen. Er hatte dort verschiedene Führungsfunktionen inne.

(pep/sda)