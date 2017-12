Verschieden Varianten an Gläubigerversammlung

Bieler Sanierungskonzept stösst auf taube Ohren

publiziert: Mittwoch, 24. Feb 2016 / 20:45 Uhr

Der Hauptaktionär Carlo Häfeli war an der Gläubigerversammlung nicht anwesen.

Der in finanzielle Bedrängnis geratene FC Biel strebt auf drei Varianten die Sanierung an. Diese werden an der Gläubigerversammlung schriftlich vorgelegt. Hauptaktionär Carlo Häfeli ist abwesend.